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    Мутко не хочет, чтобы Дерунец работал в футболе

    Президент РФС Виталий Мутко высказался относительно инцидента с участием ведущего "Динамо-ТВ" Дмитрия Дерунца и болельщика "Спартака". По словам функционера, журналист не должен работать в футболе.

    "Клуб будет наказан, это настоящее хамство со стороны Дерунца, при этом я ни в коем случае не оправдываю болельщика "Спартака". Я бы не хотел, чтобы этот человек в футболе работал, и я это говорю для футбольного клуба "Динамо", и если это клуб не сделает, то мы сами это сделаем", – сказал Мутко.

    Напомним, в перерыве матча 13-го тура Российской футбольной Премьер-лиги "Динамо" - "Спартак" с трибуны красно-белых на поле выбежал болельщик и начал провоцировать фанатов бело-голубых. После чего его попытались остановить один из сотрудников "Динамо" и ведущий "Динамо ТВ", а также диктор игры Дмитрий Дерунец. Произошла небольшая стычка, в ходе которой фанат нанес Дерунцу несколько ударов.

    В итоге болельщика удалось урезонить, но по пути в подтрибунное помещение он получил пинка от динамовского ведущего, после чего спартаковская часть зрителей центральных секторов освистала диктора и стала бросать в него на поле стаканы и другие посторонние предметы.

    Источник: Р-Спорт

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    27.10.2015 12:29
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    Комментарии10
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      Рейтинг: -305

      Недовольный 27 октября 2015, 18:16

      А 2/3 нашей страны не хочет чтобы ты не только в футболе,ну и вообще в спорте не работал.Жалко что у этих 2/3 нету столько же полномочий,чтобы так сделать((

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      Рейтинг: +72

      HardPony 27 октября 2015, 16:18

      нефиг было колобку на поле выкатываться да еще и динамиков провоцировать. моглы бы хряку в подтрибунном навалять,а не на поле прямо.

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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 27 октября 2015, 15:45

      Из ничего создали "ТЕМУ"! Один выбежал, второй ударил-ну и все, забыли, не расизм же! Или больше писать не о чем? Или Дерунец "дорогу" кому-то перешел?

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      Рейтинг: +50

      Pravdin_V 27 октября 2015, 15:17

      Обоих лишить футбола,это я как болельщик Спартака говорю,два говна сошлись на поле!

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      Рейтинг: +1608

      кто там 27 октября 2015, 14:29

      свиньи совсем отбились. сами живут в овне так и других тянут за собой

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      Рейтинг: +364

      Smoking_dog 27 октября 2015, 13:46

      Что вы врёте,фанат чего то там нанёс,тьфу....

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      Рейтинг: +193

      westerose 27 октября 2015, 13:15

      Болельщик- быдло! Вел себя по хамски, неадекватно. Другое дело что с поля его должны были выводить сотрудники правопорядка и пинать ни при камерах, а мусоровозе по дороге в участок (как это принято у нас в России).
      Почему за ним гонялись и выводили со стадиона ведущие, непонятно. В принципе, Дерунца можно понять, когда слышишь в свой адрес горы мата легко выйти из себя.
      Но повторюсь - не его это забота. И сделано было не профессионально.

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      Рейтинг: +50

      Pravdin_V > westerose 27 октября 2015, 15:20

      Да хватит тебе,да мужик пьяный с трибун выбежал,но как Дерунец себя повел? Нормальный бы даже если бы не в свое дело полез, повел бы корректно,а этот выпендриться захотел,унизить, за что получил в рыло,а потом как шавка из подтяжка пинка ткнул. Короче первого оштрафовать и запретить на стадион ходить в течении 2 лет,а второго вообще от журналистики отстранить на всю жизнь!

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      Рейтинг: +24

      AndreiCh_86 27 октября 2015, 12:51

      "Произошла небольшая стычка, в ходе которой фанат нанес Дерунцу несколько ударов. " Какого черта... Дергунец налетел с кулаками на болельщика, естественно у фана последовала ответная реакция...
      Я не защищаю фаната, но писать надо правду, а не оправдывать коллегу.

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      Рейтинг: +47

      Sanzhakov > AndreiCh_86 27 октября 2015, 13:17

      ЖУРНАЛИСТСКАЯ СОЛИДАРНОСТЬ, У ХОХЛОВ НАУЧИЛИСЬ ФЕЙКОВАТЬ))

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