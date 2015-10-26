Коломейцев: «Мы играли намного лучше «Ростова»

Полузащитник «Локомотива» Александр Коломейцев дал оценку игре своей команды в матче 13-го тура РФПЛ против «Ростова» (0:2).

«Мы не реализовали те моменты, которые у нас были, особенно в первом тайме. Кроме того, в эпизоде с незасчитанным голом, думаю, не было фола. Возможно, в конце не хватило сил и эмоций. Когда пропустили гол, уже было тяжело что-то предпринять. «Ростов» ничем не удивил. Мы играли намного лучше, создавали больше моментов», - уверен Коломейцев.