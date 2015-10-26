Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Коломейцев: «Мы играли намного лучше «Ростова»

    Полузащитник «Локомотива» Александр Коломейцев дал оценку игре своей команды в матче 13-го тура РФПЛ против «Ростова» (0:2).

    «Мы не реализовали те моменты, которые у нас были, особенно в первом тайме. Кроме того, в эпизоде с незасчитанным голом, думаю, не было фола. Возможно, в конце не хватило сил и эмоций. Когда пропустили гол, уже было тяжело что-то предпринять. «Ростов» ничем не удивил. Мы играли намного лучше, создавали больше моментов», - уверен Коломейцев.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    26.10.2015 23:53
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2506

      vgarakh 27 октября 2015, 10:21

      Как команда могла играть лучше, если по статист. отчету создала 1 голевой момент, против 3-х голевых моментов у Ростова? Да перепасовкой занимались
      больше, но это не преимущество.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17371

      Garrincha58 27 октября 2015, 09:56

      Вот Спартак и команда плохо играет и стадиона не было а зрители все равно ходили а сейчас стадион есть а команда играет плохо а зрители все равно ходят а зачем стране нужен Локомотив? разогнать их

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17371

      Garrincha58 27 октября 2015, 09:53

      РЖД поплыл и дальше только хуже будет Черевченко сказал команда не восстановилась после Бешикташа А Краснодар успел восстановиться прилетев из Греции и сыграли на день раньше а Рубин проведя сумашедший матч в Ливерпуле тоже успел а эти сидя дома не успели позор вам и неуважение не люблю Локомотив это просто недокоманда игры нет болельщиков с гулькин хрен команда идет на втором месте и на домашнем матче 5 тыс болельщиков это ли не показатель за чем такая команда только тратят деньги а сами ни хрена не зарабатывают только обуза РЖД

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +92

      taben 27 октября 2015, 09:39

      Оправдывается юноша-миллионер. Как лучше??! Защита пропустила два гола с игры (не со стандарта, не с пенки) - значит говно защита. Нападение не реализовало ни одного момента - значит говно нападение. Так чем ты лучше победителя, тупень?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga 27 октября 2015, 08:03

      Играете лучше, создаете моментов больше, но очки за это не начисляются! Так что "привет от Ростова"!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26833

      slavutiq70 27 октября 2015, 02:32

      смотри на табло

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25

      99let 27 октября 2015, 01:52

      Такое бывает.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +76

      Doctor Klyde 27 октября 2015, 00:58

      А про удар Байрамяна, срыв атаки 1 на 1, нерасторопность Нобоа в начале игры, когда тот сделал 2 лишних замаха, как будто не видел. Считай отскочили, сами не создали ничего кроме владения мячом.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11