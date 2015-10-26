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    У «Торпедо» нет денег, чтобы погасить долг перед Комбаровым

    У московского «Торпедо» нет денег на то, чтобы рассчитаться с защитником Кириллом Комбаровым, который провел прошлый сезон в составе черно-белых на правах аренды. Об этом сообщил вице-президент автозаводцев Борис Игнатьев.

    «Может быть, такой сигнал дойдет до больших руководителей, которые отвечают за жизнедеятельность команды. Может быть, они и найдут эти деньги, только на это можно рассчитывать, а сказать, что у нас сейчас есть деньги, чтобы с Комбаровым рассчитаться, нельзя. Надежда есть, она, так сказать, умирает последней.

    Пока никаких подвижек, все в том же виде: какие-то деньги завод дает, поддерживает, совсем не бросает, но и сказать, что все проблемы решены, и мы в полном объеме финансируемся, я не берусь», - заявил Игнатьев.

    Напомним, палата по разрешению споров РФС наложила штраф на "Торпедо" за неисполнение решения по погашению долга перед Комбаровым от 10 сентября и обязала клуб в течение семи календарных дней исполнить это решение.

    Источник: Р-Спорт

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    26.10.2015 15:27
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +86

      Тони Монтана 26 октября 2015, 20:30

      да комбаров должен доплатить, что его взяли в аренду

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