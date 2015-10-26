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    Юран: «Давыдов своей игрой показал, что готов к основе и даже стартовому составу»

    Бывший нападающий "Спартака" Сергей Юран отметил игру форварда красно-белых Дениса Давыдова в матче 13 тура чемпионата России против московского «Динамо» (3:2), в котором 20-летний футболист отметился голом и результативной передачей.

    – Парень молодец, воспользовался своим шансом. У Давыдова прекрасные данные. Он по-спортивному зол, хорошо оснащен технически. Аленичев сказал недавно, что до зимы на него не будет рассчитывать. А он не опустил рук, работал и дождался.

    – Скоро в строй вернутся Мовсисян и Зе Луиш, предоставят ли Давыдову новый шанс?

    – А почему нет? Аленичев сам себе не враг. Если увидит, что парень не зазвездился, а адекватно оценивает происходящее, обязательно выпустит на поле. Сейчас Давыдов своей игрой как бы сказал главному тренеру: "Какой "Спартак-2"? Я готов к основе и даже к стартовому составу". Посмотрим, что будет дальше.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    26.10.2015 14:37
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +17371

      Garrincha58 26 октября 2015, 20:41

      гол случайный передача тоже так что в следующем матче может быть все по другому сейчас опять будут его называть Мессия

      -1
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      Рейтинг: +81

      Любер > Garrincha58 27 октября 2015, 11:19

      Случайно здесь ты нарисовался .Вдули, так терпи.

      0
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      Рейтинг: +853

      джон базелон 26 октября 2015, 14:53

      Не стоит судить по одному хорошо проведённому матчу,он талантлив,но главное в футболе стабильность!Можно провести ударно 1-2 матча,а потом уйти в тень.Улачи Давыдову и уверенности в своих силах!

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