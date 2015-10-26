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    Тотти останется в руководстве «Ромы» после завершения карьеры

    Ветеран «Ромы» Франческо Тотти не покинет римский клуб по завершению карьеры игрока. Об этом заявил генеральный директор «волков» Мауро Бальдиссони. В нынешней Серии А 39-летний игрок провел три неполных игры, в которых забил один мяч.

    «Тотти является частью нашего проекта. В настоящее время он находится на том этапе карьеры, когда уже не может принимать участия в каждом матче. Там не менее, он является центром нашего внимания. Мы уже договорились с ним, что после завершения карьеры он получит должность в руководстве клуба», – заявил Бальдиссони.

    Источник: Football Italia

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    26.10.2015 14:04
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