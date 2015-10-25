Панов: «В московском дерби будет нулевая ничья»

Бывший нападающий "Динамо" Александр Панов поделился своим прогнозом на дерби между бело-голубыми и "Спартаком" в рамках 13-го тура РФПЛ.

"В "Динамо" выступает форвард сборной России, но сколько забил Александр Кокорин? Поэтому уверенности в том, что в атаке "Динамо" грозная сила, тоже нет, как и в "Спартаке". Закономерно думать о том, что будет ничья, причем нулевая. Этот счет соответствовал бы той игре, которую показывают команды сейчас. Если кто-то и победит, то в один мяч, поскольку каждая из этих команд практически вымучивает забитые голы, не так, как "Зенит" в ворота "Анжи". Так что не очень радостная композиция по поводу этого матча", - считает Панов.