Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Панов: «В московском дерби будет нулевая ничья»

    Бывший нападающий "Динамо" Александр Панов поделился своим прогнозом на дерби между бело-голубыми и "Спартаком" в рамках 13-го тура РФПЛ.

    "В "Динамо" выступает форвард сборной России, но сколько забил Александр Кокорин? Поэтому уверенности в том, что в атаке "Динамо" грозная сила, тоже нет, как и в "Спартаке". Закономерно думать о том, что будет ничья, причем нулевая. Этот счет соответствовал бы той игре, которую показывают команды сейчас. Если кто-то и победит, то в один мяч, поскольку каждая из этих команд практически вымучивает забитые голы, не так, как "Зенит" в ворота "Анжи". Так что не очень радостная композиция по поводу этого матча", - считает Панов.

    Источник: Р-Спорт

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.10.2015 09:51
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +148

      grafff 25 октября 2015, 10:47

      при**рок, если кокорин с Деревянным не умеют забивать, это не значит что нули на табло будут!!!!!!!! > 2.5

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11