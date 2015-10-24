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    Примера. Черышев помог «Реалу» разобраться с «Сельтой»

    Во встрече лидеров Примеры "Реал Мадрид" в гостях сумел доказать свое превосходство над "Сельтой" - 3:1. Стоит отметить, что российский полузащитник "сливочных" Денис Черышев появился на поле в заключительные 20 минут и за это время успел отдать голевой пас на Марсело.

    Таким образом, подопечные Бенитеса остаются единственной командой, которая еще не проигрывала в этом сезоне в чемпионате Испании.

    Чемпионат Испании. Примера. 9-й тур

    Сельта Реал 1:3 (0:2)

    Голы: 0:1 – Роналду, 8; 0:2 – Данило, 23: 1:2 – Нолито, 85; 1:3 – Марсело, 90.

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.10.2015 18:56
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +12454

      Вомбат 24 октября 2015, 21:31

      Да, Черышев хороший игрок, а значит не должен продолжать гнить на скамейке в Реале.

      0
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      Рейтинг: +30

      ЦСКА 2015-2016 24 октября 2015, 19:52

      .....

      0
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      Рейтинг: +12454

      Вомбат 24 октября 2015, 19:37

      Черышев-то растет над собой. Вот уже целых 20 минут. К концу чемпионата глядишь и на полчаса разок выпустят. А к концу карьеры (который если он останется в Реале наступит очень скоро) как-нибудь выйдет и на целый тайм. В игре, которая не будет иметь турнирного значения.

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      Рейтинг: +11

      ValGa > Вомбат 24 октября 2015, 20:16

      Парень играет и хорошо, играет в топовом клубе...на сегодняшний день в ведущих чемпионатах из русских и тем более белорусских игроков нет...

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      Рейтинг: -3

      Ddjjn 24 октября 2015, 19:04

      Конечно не обошлась без судейства.
      Как всегда помогает реалу

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