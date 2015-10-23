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    Маротта: «Дракслер выбрал деньги»

    Генеральный директор «Ювентуса» Джузеппе Маротта рассказал, почему не состоялся трансфер Юлиана Дракслера в туринский клуб.

    «В июле Дракслер был готов к трансферу в «Ювентус», но потом передумал и выбрал большие деньги в Германии», - говорит Маротта.

    Вместо ушедшего в «Вольфсбург» Дракслера «Ювентус» в итоге подписал Эрнанеса.

    «Он не был нашим основным вариантом, и мы понимали, что это не феноменальный игрок. Но мы по-прежнему считаем, что это хорошая покупка», - подытожил Маротта.

    Источник: Goal.com

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    23.10.2015 20:13
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +853

      джон базелон 23 октября 2015, 21:37

      Так говорить про своего игрока,как минимум не красиво!

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      Рейтинг: +54

      Juventini_24 > джон базелон 23 октября 2015, 22:39

      Думаю Эрнанес сам понимает, что до Пирло или Видаля не дотягивает.

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      ...
      Рейтинг: +853

      джон базелон > Juventini_24 2 ноября 2015, 23:49

      Согласен,но не приятно слушать такое в свой адрес!

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