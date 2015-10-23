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    Рахимов: «Дисквалификация Тошича нашу задачу не облегчает»

    Главный тренер "Терека" Рашид Рахимов не считает, что отсутствие полузащитника ЦСКА Зорана Тошича как-то облегчит задачу грозненской команды.

    «Не думаю, что его дисквалификация сильно облегчает нам задачу. Понятно, что Тошич – это один из тех футболистов, которые ведут игру ЦСКА, придают ей скорость. Он исполняет стандарты и сам хорошо завершает атаки. Качественный игрок. Но у армейцев есть другие классные исполнители.

    Я думаю, что они выберут определенную тактику, под которую захотят нас подстроить. У армейцев это со многими командами получалось. Мы, естественно, должны что-то придумать со своей стороны», - поделился Рахимов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    23.10.2015 12:07
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +47

      89388900185 23 октября 2015, 17:52

      ТЕРЕК всервано победит

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +82

      Витус Беринг 23 октября 2015, 15:17

      Вот тут то вам и звездец настанет.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1497

      алекс88 23 октября 2015, 13:27

      Придумайте не выходить на поле вообще

      -2
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      ...
      Рейтинг: +2

      FCTG095 > алекс88 23 октября 2015, 17:37

      Вам бы это было очень даже на руку)))

      -1
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