Девич: «Гол в ворота «Ливерпуля» придаст мне уверенности»

Нападающий «Рубина» Марко Девич стал автором единственного гола в ворота «Ливерпуля» на «Энфилде» в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы.

«В первую очередь рад, что удалось забить. Очень доволен, что удалось по крайней мере не проиграть. Ребята молодцы. Все вместе сумели отстоять ничью. Это добытое очко оставляет нам шансы, и делает ответный матч против «Ливерпуля» в Казани более интересным. У нас остаются шансы на выход из группы.

Этот гол придаст мне уверенности, и поможет оставить позади тяжелый период в моей карьере. Я хорошо открылся. Почувствовал, что есть зона. Ну и пас Кузьмина получился отличный. Вы видите, и мы все видим, какую великолепную форму он набрал в последнее время. Я хорошо обработал мяч и с реагировал так, как должен реагировать нападающий», – рассказал Девич.

Напомним, матч «Ливерпуль» – «Рубин» завершился со счетом 1:1.