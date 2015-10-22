Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Гаджиев: «Амкар» в последнее время не обходится без травм ведущих игроков»

    Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев в преддверии матча 13 тура чемпионата России против «Урала» посетовал на большое количество травмированных в команде.

    «У нас в последнее время, к сожалению, не обходится без травм ведущих игроков. На этот раз в матче с «Динамо» серьезные повреждения получили Дмитрий Белоруков и Георги Пеев. Им на восстановление понадобится 2-3 недели. Небольшие травмы у Занева, Арзуманяна. Меня беспокоит и наша средняя линия, которая вновь из-за дисквалификации лишилась Огуде.

    Подготовка идет своим ходом. «Урал» сегодня команда, которая играет достойно с любым соперником. Например, в прошлом туре с ЦСКА они выглядели очень прилично. Поэтому предстоящий матч, безусловно, будет очень сложный, но наша задача сыграть на своем максимальном уровне», - заявил Гаджиев.

    Источник: ФК «Амкар»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    22.10.2015 19:05
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11