Гаджиев: «Амкар» в последнее время не обходится без травм ведущих игроков»

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев в преддверии матча 13 тура чемпионата России против «Урала» посетовал на большое количество травмированных в команде.

«У нас в последнее время, к сожалению, не обходится без травм ведущих игроков. На этот раз в матче с «Динамо» серьезные повреждения получили Дмитрий Белоруков и Георги Пеев. Им на восстановление понадобится 2-3 недели. Небольшие травмы у Занева, Арзуманяна. Меня беспокоит и наша средняя линия, которая вновь из-за дисквалификации лишилась Огуде.

Подготовка идет своим ходом. «Урал» сегодня команда, которая играет достойно с любым соперником. Например, в прошлом туре с ЦСКА они выглядели очень прилично. Поэтому предстоящий матч, безусловно, будет очень сложный, но наша задача сыграть на своем максимальном уровне», - заявил Гаджиев.