Мутко: «Очень рад за наши клубы в Европе»

Министр спорта РФ, президент РФС Виталий Мутко поделился своим мнением о выступлении российских команд в еврокубках в этом сезоне.

«Наши команды – молодцы. Здорово! Очень важно, чтобы наши клубы выступали в Европе, и я очень рад за них, поздравляю их. Для нас всех это очень важно, важен рейтинг. Если все так будет двигаться, хотелось бы, чтобы у нас была возможность уже через сезон шести командам участвовать, чтобы было три клуба в Лиге чемпионов. Клубы сейчас играют на национальный футбол. Самое главное, опыт, игроки будут быстрее прогрессировать – все здорово», – сказал Мутко.