Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    Мутко: «Очень рад за наши клубы в Европе»

    Министр спорта РФ, президент РФС Виталий Мутко поделился своим мнением о выступлении российских команд в еврокубках в этом сезоне.

    «Наши команды – молодцы. Здорово! Очень важно, чтобы наши клубы выступали в Европе, и я очень рад за них, поздравляю их. Для нас всех это очень важно, важен рейтинг. Если все так будет двигаться, хотелось бы, чтобы у нас была возможность уже через сезон шести командам участвовать, чтобы было три клуба в Лиге чемпионов. Клубы сейчас играют на национальный футбол. Самое главное, опыт, игроки будут быстрее прогрессировать – все здорово», – сказал Мутко.

    Источник: Р-Спорт

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    22.10.2015 15:41
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    ologreds
    1694996948
    numo446136
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+