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    Расходы на подготовку чемпионата мира-2018 сократятся более чем на 4 миллиарда

    Правительство РФ пошло на сокращение расходов для подготовки к чемпионату мира-2018 более чем на 4 миллиарда рублей. Об этом сказано в постановлении правительства "О внесении изменений в программу подготовки к проведению в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу". Из документа следует, что будет сокращена лишь та часть финансирования, которая будет выделена из федерального бюджета.

    Сокращение составит 4 миллиарда 382,6 миллиона рублей. Из федерального бюджета будет выделено 330 миллиарда 624,6 миллиона, еще 97 миллиардов 174,2 миллиона - из региональных бюджетов, 199 млрд 127,1 млн - юридическими лицами.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    21.10.2015 13:33
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 21 октября 2015, 19:16

      Во-первых не верю, а во-вторых-что такое 4 миллиарда по сравнению с 330 миллиардов? Капля в море!

      0
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      Рейтинг: +973

      Krics 21 октября 2015, 18:35

      Война дорогое удовольствие.
      Лучше воевать, чем в футбол... .

      -1
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      Рейтинг: +7

      Marizza 21 октября 2015, 17:57

      Рубль подешевел а расходы вдруг сократились . Как такое возможно ??

      -1
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      Рейтинг: +767

      Petrak86 21 октября 2015, 14:33

      перепутали что-то? Наверное бюджет увеличился все-таки? У нас не может сокращаться бюджет распила всероссийского масштаба

      -1
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      Рейтинг: +21

      Стелс007 21 октября 2015, 14:26

      Вместо пластиковых сидений будут деревянные скамейки

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +18

      Платунишка 21 октября 2015, 14:07

      Да ну, это утка. Такого быть не может!

      -2
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