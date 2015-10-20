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    Стадион в Химках может быть переименован в «Этихад Арену»

    Футбольный клуб «Химки» заключил спонсорский контракт с компанией «Etihad Airways». О подробностях подписания рассказал генеральный директор клуба Тажутдин Качукаев.

    «Мы сделали большое дело для имиджа российского футбола. Авиакомпания входит в мировой топ и очень выборочно планирует и реализует совместные коммерческие проекты со спортивными структурами. Это первый мировой коммерческий партнер, который предоставит российскому клубу финансовую поддержку, основанную на взаимовыгодных условиях. Мы убедили наших новых партнеров в их необходимости присутствия на футбольном рынке России в преддверии Кубка Конфедераций-2017 и ЧМ-2018, а также в близости к городскому округу Химки – крупного авиаузла Восточной Европы аэропорта Шереметьево. Переговоры шли с июня.

    В первый год сотрудничества с нашим клубом, авиакомпания примет участие в предоставлении билетной программы для проведения учебно-тренировочных сборов команды в Европе, либо ОАЭ. В свою очередь наш клуб будет помогать своему новому коммерческом партнеру в брендировании на домашних матчах команды. По результатам выступления ФК «Химки» в текущем сезоне, а команда уверенно лидирует в зоне «Запад» второго дивизиона, условия договора с «Etihad Airways» будут пересмотрены в сторону увеличения финансового пакета, что мотивирует нас для достижения высоких спортивных результатов. По результатам сотрудничества, в течении двух лет будет рассмотрен вопрос о переименовании стадиона «Арена Химки» в «ETIHAD Арена», - заявил Качукаев.

    Источник: ФК «Химки»

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    20.10.2015 15:34
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    Комментарии4
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      Рейтинг: -305

      Недовольный 20 октября 2015, 21:43

      У Ман.Сити станет две арены:одна в Манчестере,другая-в Химках)

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +9

      XAPAKTEP_ 20 октября 2015, 20:21

      ОГА ОГА Назовите его еще ЧУРКИСТАН-АРЕНА!!!ЙОПТА!!!

      -2
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      Рейтинг: -3

      Ddjjn 20 октября 2015, 17:32

      Сити оф москва

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +71

      stas-kst 20 октября 2015, 16:28

      хм... Химки... интересный выбор, почему не премьер лига ? или то же московское Торпедо ?

      -2
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