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    КДК РФС рассмотрит поведение фанатов «Спартака»

    Председатель КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что комитет рассмотрит поведение болельщиков московского «Спартака» в матче 12-го тура Премьер-лиги против «Локомотива».

    «Что касается поведения болельщиков «Спартака», то мы рассмотрим использование ими пиротехники, нецензурные скандирования, а также сожжение атрибутики «Локомотива». Что касается болельщиков «Локомотива», то будут рассмотрены нецензурные скандирования с их стороны", - рассказал Григорьянц.

    Добавим, что болельщики «Спартака» вывесили на трибунах расистский баннер.

    Источник: ТАСС

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    19.10.2015 12:54
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +363

      redbluegorsk 20 октября 2015, 02:10

      Все предсказуемо...

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      Рейтинг: +251

      Aztec58 19 октября 2015, 21:43

      Энтого словоохотливого и притом без комплексов Григорьянца давно пора отправить на Метео-ТВ или к соплеменнику на Муз. дорожку.

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      Рейтинг: +12454

      Вомбат 19 октября 2015, 21:26

      Аленичев - тренер от бога, и в том что Спартак не всегда показывает красивый футбол виноваты завышенные ожидания хозяина и (в меньшей степени) болельщиков. Четвертая команда проиграла в упорнейшей борьбе второй на данный момент команде (второй и по игре и по месту). Почему такой хай? Разве это катастрофа? Не требуй Федун медалей от Аленичева, дай ему спокойно ставить игру, которую он уже почти поставил, тот за год-два ему наверняка сделал бы настоящий спартаковский Спартак. Ведь уже были матчи, где мы его видели. Но нет, стоит Спартаку немного опуститься в таблице и начинается: - Ах, даже Якин был лучше. А стоит выиграть в ущерб игре вы начинаете канючить: Ах, почему сегодня было 7 защитников, ах де игра? Вы, г-н Федун и прочие мясные, определитесь уже что вам главнее - игра сейчас и перспектива на завтра или сиюминутный результат. То и другое - никак. Ведь Спартак по составу далеко не Барселона. И даже до Зенита не дотягивает. Зато у вас есть тренер, который вам готов сделать команду. Так цените, это, чудаки.

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      Рейтинг: +6867

      Антибиотик 19 октября 2015, 15:02

      Что-то всё смешалось в доме Облонских)) Начали с болел Спартака, потом Локо, а потом и ЦСКА нарисовался)))

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      Рейтинг: +1010

      OOOVVV. > Антибиотик 19 октября 2015, 18:16

      А про ЦСКА из пальца высосал? Артур Григорьянц о ЦСКА ни гу гу.

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