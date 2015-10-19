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    Инфантино: «Решение увеличить количество участников Евро было правильным»

    Генеральный секретарь УЕФА Джанни Инфантино считает, что отборочный цикл к Евро-2016 удался и показал развитие европейского футбола.

    «Отборочный цикл окончательно доказал, что решение увеличить число участников финальной стадии Евро-2016 до 24 команд было абсолютно правильным. Ряд неожиданных результатов подчеркнул непредсказуемый характер большинства отборочных групп. Перед октябрьскими матчами, двумя последними турами группового этапа, на путевки по-прежнему претендовали 32 сборные.

    Сейчас можно подвести первые итоги. А они таковы, что несколько стран празднуют долгожданный выход в финальную стадию Евро, некоторые из них сделали это впервые: Албания, Исландия, Словакия, Северная Ирландия и Уэльс. Это доказывает, что на высочайшем уровне в Европе способны играть очень многие», - заявил Инфантино.

    Источник: УЕФА

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    19.10.2015 07:26
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