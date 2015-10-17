РФПЛ. «Кубань» и «Зенит» сыграли вничью

В 12 туре чемпионата России "Кубань" на своем поле сыграла в результативную ничью с "Зенитом". Хозяевам быстро удалось открыть счет в матче усилиями защитника Шандао. В конце первого тайма нападающий гостей Артем Дзюба восстановил равенство на табло, а уже в начале второй 45-минутки Олег Шатов и вовсе вывел петербуржцев вперед. Однако три очка из Краснодара "Зениту" увезти не удалось. Нападающий хозяев Лоренцо Мельгарехо на 62-й минуте вновь сравнял счет в матче. В концовке встречи у обеих команд была возможность забить, но своими шансами ни те, ни другие не воспользовались.

Чемпионат России. Премьер-лига. 12-й тур

Кубань (Краснодар) – Зенит (Санкт-Петербург) - 2:2 (1:1) Текстовый онлайн матча

Голы: 1:0 — Шандао, 3; 1:1 — Дзюба, 44; 1:2 — Шатов, 52; 2:2 — Мельгарехо, 62.

Кубань: Беленов, Бугаев, Шандао, Армаш, Манолев, Хубулов (Бальде, 60), Рабиу, Игнатьев, Кулик (Тлисов, 12), Ткачев (Аршавин, 82), Мельгарехо.

Зенит: Кержаков, Ломбертс, Нету, Анюков, Данни, Шатов (Ткачук, 83), Юсупов, Гарсия (Рязанцев, 46), Витсель, Халк, Дзюба.

Предупреждения: Манолев, 29; Хубулов, 31; Нету, 35; Халк, 64; Юсупов, 76.

Судья: Алексей Еськов (Москва).