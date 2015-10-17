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    Слуцкий: «В этом году легких игр у нас нет»

    Главный тренер московского ЦСКА Леонид Слуцкий поделился своими первыми впечатлениями от игры против «Урала» (3:2) в 12 туре чемпионата России.

    «Первый гол никак не сказался на нашей игре. Хорошо, что забили быстрый гол, но в целом игровая модель не изменилась. Мы больше действовали в атаке, старались высоко делать отборы, а «Урал» пытался действовать на контратаках.

    Были проблемы с доставкой мяча, все-таки не играл ни Дзагоев, ни Натхо, они ведут игру в последние сезоны. Были вынуждены Еременко поставить на позицию опорника, непривычную для него. Ему чуть-чуть не хватало навыков, чтобы вести игру, правильно оценивать варианты развития. Он старался, провел качественный матч но, если в домашней игре, когда владеешь преимуществом, нет человека, который определяет ход развития атаки, действовать несколько сложнее.

    Был ли в голове матч с «Манчестер Юнайтед»? «Манчестер» появляется только сейчас, в этом году легких игр у нас нет», - сказал Слуцкий в эфире телеканала "Наш Футбол".

    Источник: «НТВ-Плюс»

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    17.10.2015 16:29
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