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    РФПЛ. ЦСКА дома переиграл «Урал»

    В первом матче 12 тура Премьер-лиги лидеры чемпионата московские армейцы на своем поле не без труда переиграли, идущий на неплохом ходу, «Урал». Игра получилась богата на голы и опасные моменты и на протяжении всех 90 минут держала в напряжении. Хозяева смогли добиться комфортного преимущества в начале второго тайма, когда Понтус Вернблум сделал счет (3:1), но поиграть без опасений за результат красно-синие смогли лишь четыре минуты до второго гола "уральцев" в исполнении Спартака Гогниева.

    Чемпионат России. Премьер-лига. 12-й тур

    ЦСКА (Москва) – Урал (Екатеринбург) - 3:2 (2:1) Текстовый онлайн матча

    Голы: 1:0 — Панченко, 3; 1:1 — Асеведо, 21; 2:1 — Думбия, 38; 3:1 — Вернблум, 56; 3:2 — Гогниев, 60.

    ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Игнашевич, А.Березуцкий, Фернандес, Вернблум, Еременко, Тошич (Миланов, 89), Муса, Панченко (Головин, 66), Думбия.

    Урал: Арапов, Данцев, Фонтанельо, Новиков, Кулаков, Ставпец (Лунгу, 58), Фидлер, Ерохин, Асеведо, Подберезкин (Манучарян, 70), Гогниев (Сапета, 73).

    Предупреждения: Ерохин, 28; Данцев, 31; Сапета, 75; Кулаков, 84.

    Судья: Сергей Иванов (Ростов-на-дону).

    Календарь Премьер-лиги

    Турнирная таблица Премьер-лиги

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.10.2015 15:55
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов 17 октября 2015, 17:10

      Скажу так: своей игрой ЦСКА не впечатлил, даже более того. Но, результат-на табло и три очка взяты.

      0
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      Рейтинг: +1820

      gor77 17 октября 2015, 17:08

      С победой ЦСКА! Можно говорить много о чём угодно, но есть ДВА! неоспоримых факта - Первое место и ни одного проигрыша!!!

      1
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      Рейтинг: +112

      Boniel+ 17 октября 2015, 16:48

      ЦСКА с победой!Но так играть команда долго не протянет.Столько брака в передачах и в защите множество ошибок.Еременко убитый игрок.Сдулся по всем параметрам.Слуцкому нужно скорее уходить в сборную и отдать команду Гончаренко.Это он поставил игру "Уралу",может в ЦСКА получиться сломать этот бестолковый футбол.

      1
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      Рейтинг: +387

      petlyra 17 октября 2015, 16:30

      Пропускаем много.

      1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 17 октября 2015, 16:23

      У судейки не было ни единого повода для предъявления горчичника коням? Очень сильно сомневаюсь.

      -2
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      Рейтинг: +24

      tims > Aztec58 17 октября 2015, 16:57

      А вот я не сомневаюсь, что у судьи был реальный повод удалить игрока "Урала", имевшего жёлтую карточку, за очередное грубое нарушение (удар соперника ). Но не сделал он этого. Как и старался не замечать других грубых нарушений уральцев. Зато свистел активно во время атак армейцев. И-таки карточку всё-таки дал. Тошичу. Так что ты не прав...

      2
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      Рейтинг: +321

      Димон Алма-Ата 17 октября 2015, 16:16

      Слуцкий зверь.

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