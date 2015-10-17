РФПЛ. ЦСКА дома переиграл «Урал»

В первом матче 12 тура Премьер-лиги лидеры чемпионата московские армейцы на своем поле не без труда переиграли, идущий на неплохом ходу, «Урал». Игра получилась богата на голы и опасные моменты и на протяжении всех 90 минут держала в напряжении. Хозяева смогли добиться комфортного преимущества в начале второго тайма, когда Понтус Вернблум сделал счет (3:1), но поиграть без опасений за результат красно-синие смогли лишь четыре минуты до второго гола "уральцев" в исполнении Спартака Гогниева.

Чемпионат России. Премьер-лига. 12-й тур

ЦСКА (Москва) – Урал (Екатеринбург) - 3:2 (2:1) Текстовый онлайн матча

Голы: 1:0 — Панченко, 3; 1:1 — Асеведо, 21; 2:1 — Думбия, 38; 3:1 — Вернблум, 56; 3:2 — Гогниев, 60.

ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Игнашевич, А.Березуцкий, Фернандес, Вернблум, Еременко, Тошич (Миланов, 89), Муса, Панченко (Головин, 66), Думбия.

Урал: Арапов, Данцев, Фонтанельо, Новиков, Кулаков, Ставпец (Лунгу, 58), Фидлер, Ерохин, Асеведо, Подберезкин (Манучарян, 70), Гогниев (Сапета, 73).

Предупреждения: Ерохин, 28; Данцев, 31; Сапета, 75; Кулаков, 84.

Судья: Сергей Иванов (Ростов-на-дону).

Календарь Премьер-лиги

Турнирная таблица Премьер-лиги