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    Энрике: «Мне нравится идея возглавить сборную Испании»

    Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике пообщался с прессой накануне матча Примеры против «Райо Вальекано». Наставник каталонцев рассказал о восстановлении травмированного Лионеля Месси.

    «Что касается Месси, то меня волнует только то, чтобы он благополучно восстановился. Не имеет значения, когда именно это произойдет – важно, чтобы все было хорошо. Все разговоры о том, что на Месси давит необходимость как можно скорее вернуться в строй – это не более чем болтовня. Той же позиции придерживается и Ассоциация футбола Аргентины. Мы все – я, Мартино, Месси – хотим одного и того же», - говорит Энрике.

    Также наставник прокомментировал состояние других игроков.

    «Вермален и Адриано могут играть. К завершению восстановления близок Иньеста, а Рафинья начал реабилитацию. С Суаресом все в порядке, и он готов выйти на поле».

    Кроме того, Энрике ответил на вопрос о своем желании поработать со сборной Испании.

    «Я бы хотел быть тренером сборной. Мне очень нравится эта идея».

    Матч "Барселона" - "Райо Вальекано" состоится в субботу 17 октября.

    Источник: AS

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    16.10.2015 19:31
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +17371

      Garrincha58 16 октября 2015, 20:57

      было бы не плохо а может русского Леню Мауринью пригласите

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