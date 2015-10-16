Колосков: «УЕФА не отказывается от Платини»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков не увидел в решении УЕФА рассмотреть главу Королевского футбольного союза Нидерландов Майкла ван Прага в качестве альтернативного кандидата от УЕФА на выборах президента ФИФА вместо Мишеля Платини, отстраненного от футбольной деятельности на 90 дней, ничего криминального.

«Тот факт, что УЕФА рассматривает ван Прага, не значит, что они отказываются от Платини. Скорее всего, это просто для подстраховки, вариант на всякий случай. Это не недоверие.

Мне непонятно лишь, почему так рано УЕФА вдруг решил «поменять» Платини на ван Прага. Платини пока никем не осужден, он является законным кандидатом в президенты ФИФА. Платини, насколько знаю, подал апелляцию в CAS по поводу решения комитета по этике ФИФА. Все находится в рабочем состоянии.

Но на всякий случай, может быть, это неплохо – иметь другого кандидата, который мог бы представить УЕФА», – сказал Колосков.

Напомним, что в ФИФА продолжает разворачиваться скандал после отстранения от своих должностей Зеппа Блаттера и Мишеля Платини.