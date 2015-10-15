«Барселоне» нужен ван Перси

"Барселона" в январе попытается подписать нападающего "Фенербахче" Робина ван Перси. Спортивный директор каталонского клуба Роберт Фернандес посетил матч Голландия - Чехия, в котором форвад забил свой 50-й гол в матчах за сборную. Несмотря на некоторые сомнения тренерского штаба, 32-летний ван Перси подходит "Барселоне" по всем параметрам.

По информации источника, трансферная стоимость ван Перси будет не ниже 3,5 миллионов евро - той суммы, которую "Фенербахче" заплатил "Манчестер Юнайтед" этим летом.