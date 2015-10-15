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    «Барселоне» нужен ван Перси

    "Барселона" в январе попытается подписать нападающего "Фенербахче" Робина ван Перси. Спортивный директор каталонского клуба Роберт Фернандес посетил матч Голландия - Чехия, в котором форвад забил свой 50-й гол в матчах за сборную. Несмотря на некоторые сомнения тренерского штаба, 32-летний ван Перси подходит "Барселоне" по всем параметрам.

    По информации источника, трансферная стоимость ван Перси будет не ниже 3,5 миллионов евро - той суммы, которую "Фенербахче" заплатил "Манчестер Юнайтед" этим летом.

    Источник: Mundodeportivo

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    15.10.2015 08:53
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +18

      Платунишка 15 октября 2015, 22:03

      И что тут удивительного? Классный нап, который будет сидеть на банке. Для основы его брать в Барсу не будут хотя бы из-за возраста, ну и плюс травматичность. Да и в любой другой приличный клуб тоже. А так игр 30 все равно наиграет на высшем уровне, большая часть которых будет со скамейки, остальная часть в кубке. Ну или будет выходить, если будет травма кого-либо из первой тройки, для подстраховки.

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      Рейтинг: +40

      amg063 15 октября 2015, 09:21

      В это сложно поверить

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