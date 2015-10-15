«Барселоне» нужен ван Перси

«Барселона» в январе попытается подписать нападающего «Фенербахче» Робина ван Перси. Спортивный директор каталонского клуба Роберт Фернандес посетил матч Голландия – Чехия, в котором форвад забил свой 50-й гол в матчах за сборную. Несмотря на некоторые сомнения тренерского штаба, 32-летний ван Перси подходит «Барселоне» по всем параметрам.

По информации источника, трансферная стоимость ван Перси будет не ниже 3,5 миллионов евро – той суммы, которую «Фенербахче» заплатил «Манчестер Юнайтед» этим летом.