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    «Барселоне» нужен ван Перси

    «Барселона» в январе попытается подписать нападающего «Фенербахче» Робина ван Перси. Спортивный директор каталонского клуба Роберт Фернандес посетил матч Голландия – Чехия, в котором форвад забил свой 50-й гол в матчах за сборную. Несмотря на некоторые сомнения тренерского штаба, 32-летний ван Перси подходит «Барселоне» по всем параметрам.

    По информации источника, трансферная стоимость ван Перси будет не ниже 3,5 миллионов евро – той суммы, которую «Фенербахче» заплатил «Манчестер Юнайтед» этим летом.

    Источник: Mundodeportivo

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    15.10.2015 08:53
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    Комментарии (3)
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    amg063
    1444890065
    В это сложно поверить
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    Платунишка
    1444935790
    И что тут удивительного? Классный нап, который будет сидеть на банке. Для основы его брать в Барсу не будут хотя бы из-за возраста, ну и плюс травматичность. Да и в любой другой приличный клуб тоже. А так игр 30 все равно наиграет на высшем уровне, большая часть которых будет со скамейки, остальная часть в кубке. Ну или будет выходить, если будет травма кого-либо из первой тройки, для подстраховки.
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    ologreds
    1694996989
    numo445415
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