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    Гинер: «Даже при 0:3 в Саранске чувствовал, что не проиграем»

    Владелец ЦСКА Евгений Гинер рассказал о том, как он переживает за свою команду во время матчей.

    "Абсолютно откровенно скажу, что я переживаю и сейчас, после стольких лет, в каждой игре, даже когда мы выигрываем. Но на удивление, когда даже было 0:3 в Саранске, мне было как-то спокойно. Я не скажу, что прямо понимал, что мы выиграем, выйдем и забьем шесть голов. Это будет неправдой. Но как-то спокойно было. Чувствовал, что мы не проиграем. Почему так — не объясню. Чисто интуитивно", - заявил Гинер в эфире радио "Маяк".

    Источник: Чемпионат.ком

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    15.10.2015 07:15
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