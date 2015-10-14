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    • Евро-2016. Бельгия оказалась сильнее Израиля и другие результаты

    Евро-2016. Бельгия оказалась сильнее Израиля и другие результаты

    В матче завершающего тура отбора на Евро-2016 Бельгия переиграла Израиль со счетом 3:1. У бельгийцев отличились Мертенс, Де Брюйне и Азар, а избежать разгрома сборной Израиля помог гол Хемеда.

    В других встречах этой группы Босния и Герцеговина справилась с Кипром, а Уэльс обыграл Андорру.

    Евро-2016. Отборочный турнир. Группа B. 10-й тур

    Кипр – Босния и Герцеговина – 2:3 (2:2)

    Голы: 0:1 – Медуньянин, 13; 1:1 – Харламбидис, 32; 2:1 – Митидис, 41; 2:2 – Медуньянин, 44; 2:3 – Джурич, 67.

    Бельгия – Израиль – 3:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Мертенс, 64; 2:0 – Де Брюйне, 78; 3:0 – Азар, 84; 3:1 – Хемед, 87.

    Уэльс – Андорра – 2:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Рэмси, 50; 2:0 – Бэйл, 86.

    Календарь отборочного турнира на Евро-2016

    Таблицы групп отбора на Евро-2016

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.10.2015 00:04
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