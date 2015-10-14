Евро-2016. Бельгия оказалась сильнее Израиля и другие результаты

В матче завершающего тура отбора на Евро-2016 Бельгия переиграла Израиль со счетом 3:1. У бельгийцев отличились Мертенс, Де Брюйне и Азар, а избежать разгрома сборной Израиля помог гол Хемеда.

В других встречах этой группы Босния и Герцеговина справилась с Кипром, а Уэльс обыграл Андорру.

Евро-2016. Отборочный турнир. Группа B. 10-й тур

Кипр – Босния и Герцеговина – 2:3 (2:2)

Голы: 0:1 – Медуньянин, 13; 1:1 – Харламбидис, 32; 2:1 – Митидис, 41; 2:2 – Медуньянин, 44; 2:3 – Джурич, 67.

Бельгия – Израиль – 3:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Мертенс, 64; 2:0 – Де Брюйне, 78; 3:0 – Азар, 84; 3:1 – Хемед, 87.

Уэльс – Андорра – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Рэмси, 50; 2:0 – Бэйл, 86.

Календарь отборочного турнира на Евро-2016

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