Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    Евро-2016. Италия переиграла Норвегию и другие результаты

    В матче последнего тура отбора на Евро-2016 сборная Италии оказалась сильнее Норвегии. На мяч Теттея итальянцы ответили точными ударами Флоренци и Пелле.

    В других встречах этой группы Азербайджан уступил Болгарии, а Хорватия обыграла Мальту.

    Евро-2016. Отборочный турнир. Группа H. 10-й тур

    Мальта – Хорватия – 0:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Перишич, 25.

    Италия – Норвегия – 2:1 (0:1) Текстовый онлайн матча

    Голы: 0:1 – Теттей, 23; 1:1 – Флоренци, 73; 2:1 – Пелле, 82.

    Болгария – Азербайджан – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Александров, 15; 2:0 – Рангелов, 56.

    Календарь отборочного турнира на Евро-2016

    Таблицы групп отбора на Евро-2016

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.10.2015 23:47
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    ologreds
    1694996997
    numo445280
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+