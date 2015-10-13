Евро-2016. Италия переиграла Норвегию и другие результаты

В матче последнего тура отбора на Евро-2016 сборная Италии оказалась сильнее Норвегии. На мяч Теттея итальянцы ответили точными ударами Флоренци и Пелле.

В других встречах этой группы Азербайджан уступил Болгарии, а Хорватия обыграла Мальту.

Евро-2016. Отборочный турнир. Группа H. 10-й тур

Мальта – Хорватия – 0:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Перишич, 25.

Италия – Норвегия – 2:1 (0:1) Текстовый онлайн матча

Голы: 0:1 – Теттей, 23; 1:1 – Флоренци, 73; 2:1 – Пелле, 82.

Болгария – Азербайджан – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Александров, 15; 2:0 – Рангелов, 56.

Календарь отборочного турнира на Евро-2016

Таблицы групп отбора на Евро-2016