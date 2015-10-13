Вратарь сборной Армении: «Мы оказались между двух огней»

Вратарь сборной Армении Геворг Каспаров опроверг сведения албанских и сербских СМИ о том, что матч отборочного турнира между армянами и албанцами носил договорной характер. Ранее сообщалось, что игроки сборной Армении могли быть подкуплены для обеспечения нужного результата.

«Это слухи, комментировать их бессмысленно. Что я могу сказать, страны имеют определенные противоречия, а мы оказываемся между двух огней. Это глупо», - говорит Каспаров.

Встреча между сборными Армении и Албании завершилась со счетом 0:3, что вывело албанцев на Евро-2016 впервые в истории.