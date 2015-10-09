Евро-2016. Украина справилась с Македонией, белорусы одолели Словакию

Сборная Украины обыграла команду Македонии в матче отборочного раунда чемпионата Европы 2016 года.
Встреча завершилась со счетом 0:2.
В других матчах группы С белорусы одолели соперников из Словакии, а Испания разобралась с люксембуржцами.
Евро-2016. Отборочный турнир. Группа С. 9-й тур
Испания – Люксембург – 4:0 (1:0)
Голы: 1:0 – Касорла, 42. 2:0 – Пако, 67. 3:0 – Пако, 80. 4:0 – Касорла, 85.
Македония – Украина – 0:2 (0:0)
Гол: 0:1 – Селезнев, 59 (с пенальти). 0:2 – Кравец, 87.
Словакия – Белоруссия – 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 – Драгун, 34.
Удаление: Мартынович, 65 (Белоруссия)