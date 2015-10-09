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    • Евро-2016. Украина справилась с Македонией, белорусы одолели Словакию

    Евро-2016. Украина справилась с Македонией, белорусы одолели Словакию

    Сборная Украины обыграла команду Македонии в матче отборочного раунда чемпионата Европы 2016 года.

    Встреча завершилась со счетом 0:2.

    В других матчах группы С белорусы одолели соперников из Словакии, а Испания разобралась с люксембуржцами.

    Евро-2016. Отборочный турнир. Группа С. 9-й тур

    Испания – Люксембург – 4:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Касорла, 42. 2:0 – Пако, 67. 3:0 – Пако, 80. 4:0 – Касорла, 85.

    Македония – Украина – 0:2 (0:0)

    Гол: 0:1 – Селезнев, 59 (с пенальти). 0:2 – Кравец, 87.

    Словакия – Белоруссия – 0:1 (0:1)

    Гол: 0:1 – Драгун, 34.

    Удаление: Мартынович, 65 (Белоруссия)

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.10.2015 23:29
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