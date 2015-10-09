Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Масалитин: «ЦСКА может отпустить Миланова»

    Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин не сомневается в том, что продажа полузащитника Георгия Миланова не станет большой потерей для армейцев.

    «Если за Миланова предложат большие деньги, то его можно отпускать. Он не системообразующий игрок команды плюс является легионером. Если в следующем сезоне лимит на легионеров будет ужесточен до пяти иностранцев в стартовом составе, то Миланову будет еще тяжелее пробиться в стартовый состав. Георгий — очень полезный футболист, но его можно заменить", - сказал Масалитин.

    К Миланову уже проявляли интерес немецкие клубы «Штутгарт» и «Байер».

    Источник: Известия

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.10.2015 16:09
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +29

      sihafazatron 9 октября 2015, 17:35

      за хорошие деньги конечно можно отпустить, лишь бы было кем заменить

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +55

      JendosParavoz 9 октября 2015, 16:30

      Не, Валера, отпускать нельзя!
      Из группы в лч намерены выходить В-)

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11