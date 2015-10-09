Агуэро получил тяжелую травму в матче с Эквадором

Нападающий сборной Аргентины Серхио Агуэро получил тяжелую травму в матче против Эквадора. В одном из моментов он пытался принять мяч, но потянул мышцы задней поверхности бедра. Чтобы заменить Агуэро, его пришлось уносить с поля на носилках. Вместо него на 24-й минуте встречи вышел Карлос Тевес.

Напомним, Агуэро перед матчем взял себе 10-й номер. Под ним выступал Лионель Месси, который ранее получил травму в матче Примеры с "Лас-Пальмасом" и сейчас проходит восстановительные процедуры.