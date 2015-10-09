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    Агуэро получил тяжелую травму в матче с Эквадором

    Нападающий сборной Аргентины Серхио Агуэро получил тяжелую травму в матче против Эквадора. В одном из моментов он пытался принять мяч, но потянул мышцы задней поверхности бедра. Чтобы заменить Агуэро, его пришлось уносить с поля на носилках. Вместо него на 24-й минуте встречи вышел Карлос Тевес.

    Напомним, Агуэро перед матчем взял себе 10-й номер. Под ним выступал Лионель Месси, который ранее получил травму в матче Примеры с "Лас-Пальмасом" и сейчас проходит восстановительные процедуры.

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.10.2015 08:46
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +29

      sihafazatron 9 октября 2015, 11:04

      очень жаль!! хорошую форму набрал, да и щас важные игры в лч и апл. надеюсь поскорей восстановиться

      1
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      Рейтинг: +34

      GGGringOOO 9 октября 2015, 10:23

      Серьёзная потеря для сборной и клуба

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +885

      talgatnurzhanov2006 9 октября 2015, 09:37

      здоровья.

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