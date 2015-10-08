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    Петраков: «О забастовке в «Торпедо» пока речи не идет»

    Главный тренер "Торпедо" Валерий Петраков рассказал о продолжающихся проблемах с выплатами долгов сотрудникам клуба.

    "Нам выплатили задолженность за месяц. Однако 15-го числа очередной расчетный день, и у меня нет уверенности, что деньги поступят. Получаются качели. Выплатили за месяц, потом опять могут не расплатиться.

    Тукманов был в отъезде, и я пока не слышал от него про заверения со стороны ЗИЛа. В любом случае, я жду более конструктивного диалога с директором завода. Хотелось бы точно услышать, когда перед нами погасят долги.

    О забастовке пока речи не идет. Заплатили за месяц, и стало легче", – сказал Петраков.

    Источник: ТАСС

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    08.10.2015 15:14
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