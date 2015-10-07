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    Ионов перейдет в «Спартак» после открытия зимнего трансферного окна

    Полузащитник московского «Динамо» Алексей Ионов зимой должен стать игроком «Спартака». Сообщается, что клубы уже достигли договоренности между собой. Футболист должен присоединиться к красно-белым сразу после начала трансферного периода. Сумма, которую «Спартак» должен будет заплатить за переход, не раскрывается.

    В нынешнем сезоне хавбек провел за «Динамо» 11 матчей, в которых отметился одним мячом и двумя голевыми передачами.

    Источник: Чемпионат.ком

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    07.10.2015 18:18
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +619

      ManUtd-Volgograd 8 октября 2015, 15:57

      Оказывается много еще дегенератов, болеющих за спартак! Вы где размножаетесь?

      2
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      Рейтинг: +16

      plassstilinn 8 октября 2015, 09:54

      Кобелев видимо решил совсем состав обновить, сравнять всё с землёй и начать строительство заново. Надеюсь на место Ионова он присмотрел более квалифицированного игрока, а не наоборот. Тревожно думать о том когда закончится построение команды и сколько ещё времени понадобится для того что бы вывести команду на нужный уровень. Надеюсь у руководства и у болельщиков хватит терпения дождаться положительных результатов и надеюсь эти положительные результаты не загорами.

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      Рейтинг: +10

      DaMarcus 8 октября 2015, 01:30

      Вполне понятное желание покинуть Динамо, не совсем понятен выбор Спартака, не в плане команды, а в плане необходимости клубу, куда его Аленичев ставить то буит? Только из за паспорта разве что стоило прикупить, да и скорее всего оочень недорого!

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      Рейтинг: +17

      Sergey__260 7 октября 2015, 23:51

      Почитал коменты и возникло пару вопросов, ребят вы уроки все сделали?
      Чем же вам Спартак так насолил?

      1
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      ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор > Sergey__260 7 октября 2015, 23:55

      Да зависть у них простая-любовь народа раздражает пле-беев.

      1
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 7 октября 2015, 22:26

      Озбилиза продадут?

      0
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      Рейтинг: +2

      mumuou 7 октября 2015, 22:18

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      недавно нарыл капли от которых секс стал в разы лучше, дольше и ярче (теперь и моя довольна и я себя чувствую самцом). Это реально секрет мужского величия, вот о нем уже и в журнале написали, вот читайте --- http://ori.click/maximum

      -5
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      Рейтинг: +853

      джон базелон 7 октября 2015, 21:29

      Главное,что б играл хорошо.Динамо совсем по рукам пошло!

      1
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      Рейтинг: +619

      ManUtd-Volgograd 7 октября 2015, 19:58

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Неравильный заголовок! Вот так лучше: Ионов заканчивает карьеру!

      -6
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      Рейтинг: +381

      fadda > ManUtd-Volgograd 7 октября 2015, 20:16

      Неправильный заголовок!
      Очередной долбо Ёб с ником ManUtd-Volgograd напишет очередную дебильную Ху Йню.

      6
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      Рейтинг: +619

      ManUtd-Volgograd > fadda 7 октября 2015, 21:12

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Первая свинья заговорила! Вспомни че ваш говноклуб с саенко сделал - в 28 лет карьеру завершил. Все игроки гниют в этом парашнике!

      -6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор > ManUtd-Volgograd 7 октября 2015, 21:46

      Тебя спартаковцы в детстве много били????? Откуда такой обиженный то?

      2
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      Рейтинг: +619

      ManUtd-Volgograd > Диктор 7 октября 2015, 22:00

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Пиздюки-поросята подключились с тупыми комментами! Над спартаком просто все смеются, других чувств он не вызывает! Игроков хороших жаль, которые туда переходят........ Не дай Бог Черешев там окажется! Единственный русский талант пропадет.....

      -4
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      Рейтинг: +7038

      Диктор > ManUtd-Volgograd 7 октября 2015, 23:21

      Пиз-дюки тебя по ходу вырастили и воспитали,судя по гав-ну льющемуся из твоего рта.

      0
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      Рейтинг: +21

      3Алиев > ManUtd-Volgograd 8 октября 2015, 06:11

      Да что же тебе все неймётся, успокойся и рот закрой, до свиданья с нашей ветки и .уй с тобой

      0
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      Рейтинг: +57

      NEOn13 7 октября 2015, 19:14

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      еще один Бомж в Свинарнике!!!
      оп Давай-Давай
      оп Давай-Давай
      оп Давай-Давай
      Проституток покупай!
      оп Давай-Давай
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      Проституток покупай

      -15
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      Рейтинг: +381

      fadda > NEOn13 7 октября 2015, 20:14

      оп давай давай
      дзюбу нах уй посылай

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      Рейтинг: +2161

      Алекc 7 октября 2015, 19:03

      хорошая новость!

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