Ионов перейдет в «Спартак» после открытия зимнего трансферного окна

Полузащитник московского «Динамо» Алексей Ионов зимой должен стать игроком «Спартака». Сообщается, что клубы уже достигли договоренности между собой. Футболист должен присоединиться к красно-белым сразу после начала трансферного периода. Сумма, которую «Спартак» должен будет заплатить за переход, не раскрывается.

В нынешнем сезоне хавбек провел за «Динамо» 11 матчей, в которых отметился одним мячом и двумя голевыми передачами.