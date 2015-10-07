Ионов перейдет в «Спартак» после открытия зимнего трансферного окна

Оказывается много еще дегенератов, болеющих за спартак! Вы где размножаетесь?
Полузащитник московского «Динамо» Алексей Ионов зимой должен стать игроком «Спартака». Сообщается, что клубы уже достигли договоренности между собой. Футболист должен присоединиться к красно-белым сразу после начала трансферного периода. Сумма, которую «Спартак» должен будет заплатить за переход, не раскрывается.
В нынешнем сезоне хавбек провел за «Динамо» 11 матчей, в которых отметился одним мячом и двумя голевыми передачами.