Зырянов: «Люди со стороны не рискуют вкладывать в «Торпедо»

Бывший полузащитник московского «Торпедо», ныне играющий тренер «Зенита-2» Константин Зырянов прокомментировал финансовую ситуацию своего бывшего клуба и то, что персоналу клуба уже пятый месяц не платят зарплату.

«Я на это скажу, что давно шло к этому. Когда еще в первый раз команда ушла с завода ЗИЛ в Лужники, просто задергали ее все: кому эта команда принадлежит, где настоящее «Торпедо»... Думаю, там уже люди, которые готовы были вкладываться в «Торпедо», они не понимали, что происходит. Команда вернулась на ЗИЛ, там завод как таковой уже не тот гигант, который был в Советском Союзе. Поэтому денег нет, сложно их найти, а люди со стороны, которые видят эту ситуацию, мне кажется, просто не рискуют вкладывать в «Торпедо», – отметил Зырянов.