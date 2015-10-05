Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Самедов: «Под силу побороться с «Зенитом» и ЦСКА за чемпионство»

    Полузащитник «Локомотива» Александр Самедов рассчитывает побороться в этом сезоне не только за место в Лиге чемпионов, но и за чемпионство.

    «Сыграть в Лиге чемпионов с «Локомотивом» - это моя мечта. Очень хочется, чтобы Лига чемпионов вернулась и в Черкизово! Надеюсь, нам удастся сделать это. Но я никогда не был чемпионом России. Очень хочется выиграть Премьер-лигу. Я верю, что нам под силу побороться и с «Зенитом», и с армейцами, и другими конкурентами за первое место. А Лига Чемпионов… Приложится!» - сказал Самедов.

    После 11 туров «Локомотив» располагается в турнирной таблице Премьер-лиги на второй строчке, отставая от лидирующего ЦСКА на пять очков.

    Источник: ФК «Локомотив»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.10.2015 11:50
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +379

      ABir 5 октября 2015, 13:39

      Пройдена только треть дистанции. Все еще может измениться. А решаться все будет после зимней паузы.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +580

      Измайловский Кочегар 5 октября 2015, 12:59

      Александр Сергеевич, мы на вас надеемся!

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11