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    • Самедов: «Под силу побороться с «Зенитом» и ЦСКА за чемпионство»

    Самедов: «Под силу побороться с «Зенитом» и ЦСКА за чемпионство»

    Полузащитник «Локомотива» Александр Самедов рассчитывает побороться в этом сезоне не только за место в Лиге чемпионов, но и за чемпионство.

    «Сыграть в Лиге чемпионов с «Локомотивом» – это моя мечта. Очень хочется, чтобы Лига чемпионов вернулась и в Черкизово! Надеюсь, нам удастся сделать это. Но я никогда не был чемпионом России. Очень хочется выиграть Премьер-лигу. Я верю, что нам под силу побороться и с «Зенитом», и с армейцами, и другими конкурентами за первое место. А Лига Чемпионов… Приложится!» – сказал Самедов.

    После 11 туров «Локомотив» располагается в турнирной таблице Премьер-лиги на второй строчке, отставая от лидирующего ЦСКА на пять очков.

    Источник: ФК «Локомотив»

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    05.10.2015 11:50
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    Комментарии (3)
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    Измайловский Кочегар
    1444039185
    Александр Сергеевич, мы на вас надеемся!
    Ответить
    ABir
    1444041548
    Пройдена только треть дистанции. Все еще может измениться. А решаться все будет после зимней паузы.
    Ответить
    ologreds
    1694997046
    numo444444
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