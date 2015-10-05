Самедов: «Под силу побороться с «Зенитом» и ЦСКА за чемпионство»

Полузащитник «Локомотива» Александр Самедов рассчитывает побороться в этом сезоне не только за место в Лиге чемпионов, но и за чемпионство.

«Сыграть в Лиге чемпионов с «Локомотивом» – это моя мечта. Очень хочется, чтобы Лига чемпионов вернулась и в Черкизово! Надеюсь, нам удастся сделать это. Но я никогда не был чемпионом России. Очень хочется выиграть Премьер-лигу. Я верю, что нам под силу побороться и с «Зенитом», и с армейцами, и другими конкурентами за первое место. А Лига Чемпионов… Приложится!» – сказал Самедов.

После 11 туров «Локомотив» располагается в турнирной таблице Премьер-лиги на второй строчке, отставая от лидирующего ЦСКА на пять очков.