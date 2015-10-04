«Арсенал» – «Манчестер Юнайтед». Онлайн-трансляция

Матчи «Арсенала» и «МЮ« никогда и никого не могут оставить равнодушными. В случае победы, «канониры» догонят манкунианцев, которые располагаются на втором месте, если же успеха добьется «МЮ» – то снова возглавит турнирную таблицу первенста.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ Плюс» и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Арсенал» – «Манчестер Юнайтед». Комментатор – Журин Владислав. Начало в 15:30, не пропустите!