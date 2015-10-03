Анелька: «Думаю, Погба стоит 100 миллионов»

Как по мне, так от силы, это цена Роналду, Месси чуть больше будет стоить. Но в современном понятии футбола, когда какой-то (никому не в обиду) Марсьяль стоит около 70 миллионов евро, то тогда за Погба это копейки...
Экс-нападающий сборной Франции Николя Анелька высоко оценил потенциал своего соотечественника полузащитника "Ювентуса" Поля Погба.
" Думаю, Погба действительно стоит 100 миллионов евро. Он еще молод, но уже является игроком самого высокого уровня. На поле он способен на все. Поль все еще может прибавлять,через два-три года он войдет в пятерку лучших футболистов мира", - считает Анелька.