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    Анелька: «Думаю, Погба стоит 100 миллионов»

    Экс-нападающий сборной Франции Николя Анелька высоко оценил потенциал своего соотечественника полузащитника "Ювентуса" Поля Погба.

    " Думаю, Погба действительно стоит 100 миллионов евро. Он еще молод, но уже является игроком самого высокого уровня. На поле он способен на все. Поль все еще может прибавлять,через два-три года он войдет в пятерку лучших футболистов мира", - считает Анелька.

    Источник: Goal.com

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    03.10.2015 11:03
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +25

      Ty4ka98 3 октября 2015, 14:06

      Как по мне, так от силы, это цена Роналду, Месси чуть больше будет стоить. Но в современном понятии футбола, когда какой-то (никому не в обиду) Марсьяль стоит около 70 миллионов евро, то тогда за Погба это копейки...

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      Рейтинг: +17371

      Garrincha58 3 октября 2015, 13:39

      переоценка ценностей никто и никогда не стоит таких денег цены на игроков завышены раза в три

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