Анелька: «Думаю, Погба стоит 100 миллионов»

Экс-нападающий сборной Франции Николя Анелька высоко оценил потенциал своего соотечественника полузащитника "Ювентуса" Поля Погба.

" Думаю, Погба действительно стоит 100 миллионов евро. Он еще молод, но уже является игроком самого высокого уровня. На поле он способен на все. Поль все еще может прибавлять,через два-три года он войдет в пятерку лучших футболистов мира", - считает Анелька.