Мини-футбол. Россияне узнали соперников по ЧЕ-2016

В четверг прошла жеребьевка финальной стадии чемпионата Европы 2016 года, по итогам которой сборная России оказалась в группе С.
Соперниками нашей команды стали Хорватия и Казахстан. Сборная Сербии, хозяин турнира, в групповой стадии сразится с Португалией и Словенией.
Групповой этап Евро пройдет со 2 по 7 февраля на «Белград Арене» в Белграде. По две лучшие команды из каждой группы 8 и 9 февраля сыграют в четвертьфиналах. Эти встречи, как и все матчи плей-офф, пройдут также на «Белград-Арене».
Полуфиналы намечены на 11-е, а матч за третье место и финал – на 13 февраля.
Итоги жеребьевки выглядят следующим образом:
Группа А: Сербия, Португалия, Словения
Группа В: Испания, Украина, Венгрия
Группа С: Россия, Хорватия, Казахстан
Группа D: Италия, Чехия, Азербайджан