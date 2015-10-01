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    • Центральный стадион в Екатеринбурге на время ЧМ-2018 будет переименован в «Урал»

    Центральный стадион в Екатеринбурге на время ЧМ-2018 будет переименован в «Урал»

    Министр спорта РФ и президент РФС Виталий Мутко рассказал о планах относительно стадионов в Екатеринбурге и Калининграде, которые примут чемпионат мира.

    «Центральный стадион в Екатеринбурге, который на время ЧМ-2018 переименуют в «Урал», не входит в список проблемных объектов. По стадионам вся работа контролируется, и за это я благодарен представителям регионов. Последние вопросы остались по стадиону в Калининграде. Сегодня я жду оттуда новостей, и надеюсь, что завтра контракт уже будет подписан», – цитирует слова Мутко sportfacilities.ru.

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.10.2015 15:21
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