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    Лига чемпионов. ЦСКА удержал победу в матче с ПСВ

    В матче второго тура Лиги чемпионов ЦСКА взял верх над ПСВ. В первом тайме армейцы трижды огорчили гостей: дублем отличился Думбия, еще один гол забил Муса. Во второй половине ПСВ сумел сократить отставание в счете до минимального усилиями Лестьенна, который также оформил дубль. На большее голландцев, которые заканчивали матч в меньшинстве, не хватило - победа ЦСКА со счетом 3:2.

    Напомним, что в этой группе также выступают «Манчестер Юнайтед» и «Вольфсбург»

    Лига чемпионов. Группа B. 2-й тур

    ЦСКА – ПСВ – 3:2 (3:0) Текстовый онлайн матча

    Голы: 1:0 – Муса, 7; 2:0 – Думбия, 20; Думбия (с пенальти), 36; 3:1 - Лестьенн, 60; 3:2 - Лестьенн, 68.

    ЦСКА: Акинфеев, Щенников, А. Березуцкий, Игнашевич, Фернандес, Вернблум, Натхо (Еременко, 66), Муса, Дзагоев, Тошич (Миланов, 66), Думбия (Панченко, 90+2).

    ПСВ: Зут, Морено, Ариас, Брума, Бренет (Поульсен, 77), Хендрикс, Преппер, Махер (Влут, 89), Нарсинг, Лестьенн (Перейро, 77), Локадия.

    Предупреждения: Локадия, 16; Зут, 35; Ариас, 43; Ариас, 80; Щенников, 85.

    Удаления: Ариас, 80.

    Судья: Рудди Буке

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    Турнирные таблицы групп Лиги чемпионов

    Источник: Бомбардир.ру

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    30.09.2015 23:34
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +5175

      Каратель 1 октября 2015, 08:13

      цска и всех коней с победой!ну, а дырофея с очередным рекордом,видимо хочет чтобы никто и никогда не побил

      0
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex > Каратель 1 октября 2015, 12:22

      Он хочет не пропускать, но не может этого сделать

      0
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 1 октября 2015, 06:40

      Насколько хорош был первый тайм в исполнении армейцев, настолько был отвратителен второй

      1
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      Рейтинг: +24

      tims 1 октября 2015, 02:27

      Повторю тут свой коммент из "Соккера"... Очень досадно, что ЦСКА не сыграл на ноль. Начали за здравие, кончили - за упокой. Только так лично я оцениваю игру армейцев с ПСВ. Вот эта троица, что тут на третьем снимке и предопределила такой нервный результат. Очень слабо сыграли Щенников, А.Березуцкий и примкнувший к ним Вернблум. Много ошибок делал и Дзагоев. Что бы ни говорил в послематчевом интервью Слуцкий, но это не команда успокоилась после первого тайма. Это он игроков успокоил. Нельзя было играть от обороны весь матч. Во втором тайме чувствуется усталость, скорости другие. И часто теряя мяч, бежать к своим воротам очень нелегко. А это пришлось делать. Панченко надо было выпустить в начале второго тайма, а не в конце. Ерёменко не заменяет должным образом даже такого несколько разобранного Натхо. Финн практически не играет. Миланов может заменить устающего Тошича, но втягивается в игру дольше, чем позволительно. Акинфеева ругать не буду, но, похоже, психолог с ним работает недостаточно. Если вообще работает... Во тором тайме армейская вся команда сильно ослабила концентрацию на игре. Куда-то пропала решительность даже в нечастых атакующих действиях. И хорошо, что удержали победный счёт. Словом, тренерской группе есть ещё над чем работать. Однако, убеждён, что ЦСКА вполне по силам выйти из группы, как минимум, со 2 места. Чего и желаю армейцам!..

      3
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      Рейтинг: +387

      petlyra 1 октября 2015, 02:05

      В защите все хуже играют. Дальше тяжелее будет.

      0
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      Рейтинг: +26747

      slavutiq70 1 октября 2015, 00:22

      Болею за врагов Армейцев,Но сегодня переживал за Армейцев,с победой болельшиков Армейцев,настоящих болельщиков а не тех кто только и может на сайтах разную ересть писать,,,

      2
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      Рейтинг: +24

      vest01 1 октября 2015, 00:07

      Ты чо чушь несешь

      0
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      Рейтинг: +167

      астраханец 30 сентября 2015, 23:53

      Ну хоть так) с победой)) вчера Зенит, сегодня ЦСКА) а завтра должны Локо, Краснодар и Рубин поддержать планку))

      1
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      Рейтинг: +26

      themist 30 сентября 2015, 23:44

      Молодцы победили, но нервная концовка... ЦСКА нужно реализовывать свои моменты!

      0
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      Рейтинг: +104

      Chuck_TLT 30 сентября 2015, 23:43

      ЦСКА с победой!) не без валидола конечно, но главное это результат. Хорошая неделя у наших команд выдаётся, когда в последний раз такое было в лч

      0
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      Рейтинг: +1742

      Alex Y 30 сентября 2015, 23:41

      Опять Игоря защита подставила :)

      1
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      Рейтинг: +96

      CSKA-39- > Alex Y 30 сентября 2015, 23:49

      оба гола имени Жорика Щенникова. Лопух редкостный!

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      Рейтинг: +459

      sour12 > CSKA-39- 1 октября 2015, 05:43

      2й из центральной зоны или подключение опорный мог предотвратить....да и в 1м вину всю на Жору не стоит пихать....объективно говоря просто расслабилась вся команда с 45й по 65ю минуту они даже забивать не хотели хотя выходили в контр атаки в большенстве ...

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