Мини-футбол. Чемпион России готовится к главному старту сезона

Первый день октября мини-футбольный клуб «Газпром-Югра» встретит на Кипре, где подопечных Кака ожидает старт в Основном раунде Кубка УЕФА. Дебютным для югорчан поединком станет противостояние с победителем чемпионата Франции «Кремлен-Бисетр». Днем позже состоится рандеву «газовиков» с грузинским «Джорджианс», а 4 октября россияне померятся силами с хозяином турнира в группе 1 – кипрским АПОЭЛем.

– Опыт это всегда огромный плюс. Но его не достаточно, очень много зависит от кропотливой подготовки. Тут нет мелочей: нужно знать соперников, знать манеру судейства, любое знание пойдет тебе в плюс. У нас есть ребята, которые уже выигрывали Кубок УЕФА: это Влад Шаяхметов, Андрей Афанасьев, Катата. Это очень важно, но уповать лишь на опыт нельзя, тем более футзал в Европе стремительно меняется. Я постоянно консультируюсь у всех, кто может мне помочь узнать больше о Кубке УЕФА – поделился тонкостями подготовки к главному старту сезона для своей команды наставник «Газпром-Югры» Кака.

Нападающий югорской дружины Владислав Шаяхметов, обладатель Кубка УЕФА 2008 года, также рассказал, чего ждать от нового розыгрыша турнира и дебюта «газовиков»:

– Практически каждый игрок югорского клуба имеет за плечами немало международных игр. Это прибавляет сил и уверенности. Мы всячески поддерживаем ребят, которым только предстоит выйти на этот уровень. Нужно понимать, что тут совсем другой турнир, со своими, можно сказать, законами. Опыт – хорошо, но он не дает абсолютных гарантий. И футболисты, кто уже выступал в Кубке УЕФА, даже побеждал в нем, на новый сезон должны выходить как в первый раз. С новым уровнем внимания и ответственности. Двух одинаковых сезонов не бывает. Фавориты всегда остаются фаворитами, но средний уровень растет, и все чаще появляются команды, которые выстреливают неожиданно. Так случается и на чемпионате Европы, и в Кубке УЕФА. Может быть, в этом розыгрыше таким выскочкой станет «Газпром-Югра». Мы ведь новички.

Одним из дебютантов главного клубного турнира Старого света станет Иван Чишкала. В преддверии старта поединков на Кипре игрок «Газпрома» оценил уровень соперничества в Кубке УЕФА:

– Относительно соперников ничего конкретного сказать не могу. Разве что по французам. Знаю команду «Спортинг Париж» – очень приличный коллектив. И если его смог одолеть «Кремлен-Бисетр», то с французами легко не будет. Да и киприоты, как хозяева, постараются добиться максимального результата. Все игры будут непростыми.

Напомним, что «Газпром-Югра» выступит в Кубке УЕФА на правах чемпиона России – в прошлом сезоне впервые в своей истории подопечные бразильского специалиста Кака выиграли золотые медали Суперлиги. Югорчане – шестой клуб от нашей страны в главном мини-футбольном клубном состязании Европы. Ранее честь триколора в этом турнире защищали «Спартак», «Норильский никель», «Динамо», «Синара» и «Дина».