Моуринью: «Мне не очень понятно, что нужно менять»

«Мы хорошо играли, но допустили две досадные ошибки. Иногда ты совершаешь такие ляпы и наказания не следует, но нам не удалось его избежать. Соперник раз за разом подавал угловые, мы были к этому полностью готовы. И в момент, когда игра целиком находилась под нашим контролем, «Челси» пропустил глупый гол.

Игра была равной, эти ошибки после угловых были вне контекста матча. Ты ведь прекрасно знаешь, что нужно делать в таких случаях. Понятно, куда летит мяч. Ведь можно отследить каждое движение. Не думаю, что мои подопечные заслуживают критики. Думаю, что команда играла все-таки хорошо.

Такие матчи, как сегодня, анализировать сложнее всего. Потому что команда играла хорошо, и не очень понятно, что нужно менять. Легко решить, какие нужны коррективы, когда игра провальная», – заявил Моуринью.