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Мини-футбол. «Газпром-Югра» настроен на победу в Кубке УЕФА

29 сентября 2015, 22:52

Игрок МФК «Газпром-Югра» Иван Чишкала, для которого предстоящие матчи Основного раунда станут дебютными в Кубке УЕФА, поделился ожиданиями от нового этапа своей карьеры.

– В главном клубном европейском турнире я буду принимать участие впервые, но мандража никакого нет. Не только у меня, но и в команде в целом. Мы все спокойно подходим к играм Основного раунда. Готовимся в обычном стандартном режиме, как к матчам Суперлиги, ничего необычного нет. Настроение у всех очень позитивное, так как довольно долго мы были где-то рядом, а теперь, став чемпионами России, сами будем защищать честь нашей страны на европейской арене. И в этом турнире мы настроены только на победу!



Относительно соперников ничего конкретного сказать не могу. Разве что по французам. Знаю команду «Спортинг Париж» – очень приличный коллектив. И если его смог одолеть «Кремлен-Бисетр», то с французами легко не будет. Да и киприоты, как хозяева, постараются добиться максимального результата. Все игры будут непростыми.

Наш клуб дебютирует в Кубке УЕФА, но мы смотрим только на себя, от себя и будем отталкиваться, не смотря на результаты и опыт предыдущих наших команд в турнире. К тому же, каждый год в Кубке УЕФА команды разные, жребий разный. Мы верим, что сможем добиться хорошего результата!

Источник: Бомбардир.ру
Мини-футбол
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