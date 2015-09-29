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    Блан: «Кубок Лиги чемпионов подобен Святому Граалю»

    Главный тренер «ПСЖ» Лоран Блан пообщался с прессой в преддверии матча Лиги чемпионов против «Шахтера».

    «Шахтер» – отличная команда с великолепным тренером, у которого есть своя футбольная философия. У них есть очень хорошие бразильские игроки и сильные украинские футболисты, качества которых я уже изучал в прошлом. «Шахтер» играет в красивый футбол и всегда доставляет проблемы сильнейшим клубам Европы».

    Наставник сказал также, что Лига чемпионов имеет для «ПСЖ» особое значение.

    «Победит та команда, которая лучше сыграет в обороне. Я понимаю, что кубок Лиги чемпионов подобен Святому Граалю. Журналисты оценивают «ПСЖ» прежде всего по выступлениям в этом турнире. Но и в других турнирах мы тоже преследуем свои цели».

    Источник: УЕФА

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    29.09.2015 22:33
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