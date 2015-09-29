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    Билетная программа ЧМ-2018 будет запущена в 2016 году

    Билетная программа чемпионата мира 2018 года будет запущена в 2016 году. Об этом сообщил президент РФС и министр спорта России Виталий Мутко.

    «Наши коллеги уже говорили, что в 2016 году она будет запущена. Сейчас мы работаем над самим билетом, над его формой. И у нас есть дискуссия с точки зрения безопасности, с точки зрения подхода ФИФА, формы продажи билетов. Но сама программа в следующем году будет запущена", - поведал Мутко.

    Кроме того, глава РФС прокомментировал строительство гостиниц к ЧМ-2018.

    «Про гостиницы к чемпионату мира 2018 года мы говорили неоднократно. Снизили порог, вы это знаете, но некоторых наших коллег это расслабило. Сегодня еще жестче будем на эту тему говорить. Минимум гостиниц есть, и они должны быть построены. Надо этот вопрос решать более жестко".

    Источник: Р-Спорт

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    29.09.2015 19:41
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