Роналдо откроет 30 футбольных школ в Китае

Двукратный чемпион мира Роналдо планирует открыть в Китае 30 школ футбола.

«Помимо делового фактора, основная причина, по которой я решил открыть футбольные школы в КНР, состоит в том, что в этой стране есть много игроков и фанатов футбола. Правительство Китая и общественные организации также концентрируют свои усилия на развитии этого вида спорта.

Думаю, что футбол в КНР пользуется массовой поддержкой, здесь есть решимость развивать его. Однако пока, возможно, не хватает надлежащего концептуального подхода и методики тренировок», – подчеркнул он.

Стоит отметить, что по статистике, клубы Суперлиги Китая потратили на трансферы $121,5 млн в сезоне 2014-2015 гг., уступив по этому показателю лишь английской Премьер-лиге. Права на телевизионную трансляцию матчей китайской Суперлиги на пять лет (2016-2020 гг.) были проданы за 8 млрд юаней ($1,26 млрд). При этом спортивные успехи как клубов, так и сборных, оставляют желать лучшего.