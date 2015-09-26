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    Семак: «В каких-то моментах Лодыгин выручил»

    Тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал игру питерцев в матче РФПЛ против «Спартака» (2:2).

    «Есть позитивные моменты, когда ребята в сложнейшей ситуации, с травмами, доигрывают матч, сравнивают счет. Но этот результат не может радовать, отставание от ЦСКА большое, так что результатом очень расстроены. Надо двигаться вперед, разбирать ошибки, которых предостаточно в организации игры и в оборонительных действиях», - говорит Семак.

    Также тренер рассказал о лимите доверия к голкиперу Юрию Лодыгину, который в этом матче совершил две ошибки, приведшие к голам.

    «Это решает главный тренер. Вы прекрасно понимаете, что вратарская позиция очень сложная. Не стоит говорить о Лодыгине или о ком-то конкретно. В каких-то моментах он выручил. Дело в том, что мы позволяем создавать моменты у своих ворот. Индивидуальные ошибки присутствуют в футболе всегда. У нас достаточно проблем в оборонительной игре, и над этим нужно работать. А индивидуальные ошибки – это игра, все живые люди».

    Семак не видит в ошибках вратаря ничего страшного.

    «Игры все разные, пропущенные мячи тоже все разные. Позиционные ошибки приводят к моментам, которые становятся голевыми. Лодыгин пытается страховать защитников, поэтому играет высоко. Но не всегда это приводит к желаемому результату, в каких-то ситуациях бывают ошибки. В этом нет ничего страшного, катастрофичного».

    Источник: Sports.ru

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    26.09.2015 22:35
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +4827

      neveldomha 28 сентября 2015, 10:07

      Просто Юра посчитал, что он в рамке не очень хорошо смотрится.

      0
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      Рейтинг: +34

      Смит80 27 сентября 2015, 08:32

      Юра, Юра - Что с тобой?
      Ты как будто сам не свой?
      На скамейке посиди,
      И немножко отдохни.

      Так команду подводить
      - Самому себе вредить
      Веры нет тебе от нас.
      кто согласен ставьте "Класс!"

      0
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      Рейтинг: +107

      AlexKane 27 сентября 2015, 04:14

      Посмотрим как ты заговоришь когда в лч из за него вы будете терять очки

      0
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      Рейтинг: +639

      MrVanes-Zenit 27 сентября 2015, 01:02

      Надо ставить Мишу или Славу
      Пару матчей отдохнуть Лодыгину не помешает

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      Рейтинг: +95

      LOKOShamilLOKO 26 сентября 2015, 23:19

      Ну да прав в двух моментах он выручил Спартак пропустив )))шутка. А если на то пошло то уровень зенита игроков обязует забивать больше чем пропустили. Ошибки Юры все говорят а я бы отметил что Спартак сыграл в полне не плохо и достойно

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      Рейтинг: +1532

      starche 26 сентября 2015, 22:55

      Прекрати этого дырку-клоуна защищать, это несолидно!

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