Федун: «Продать «Спартак»? Это бред»

Владелец "Спартака" Леонид Федун не стал комментировать слухи о возможной продаже клуба бизнесмену Петру Авену.

"Я даже комментировать не хочу, это бред", - заявил Федун.

Напомним, ранее появилась информация о том, что нынешний владелец клуба начал переговоры о продаже еще летом.