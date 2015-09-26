Федун: «Продать «Спартак»? Это бред»

Лукавит Федун. Хоть бы договорился со своим дружком Авеном, чтоб он тоже отрицал предполагаемую сделку. Авен уже как минимум около года в узких кругах говорит, что Федун склоняет его к покупке "Спартака". Только выгода для подобных этим двум иудеям важнее. И, насколько известно, именно то, что построенный стадион с символикой "Спартака" не является собственностью клуба хотя бы частично, настораживает банкира. Сегодня по дружбе и чтобы сначала соблюсти, правила приличия, Федун позволит "Спартаку" проводить матчи на своём стадионе бесплатно. Но что будет потом, после продажи клуба, через год-два? Хотя вопрос этот риторический. Понятно, что будет. "Спартак" на общих основаниях будет платить за матчи. И все деньги, которые будут приносить гостиница при стадионе, магазины, стоянки, музей будут идти в карман владельца. То есть - Федуна. Ну а "Спартак будет сосать... лапу.
Владелец "Спартака" Леонид Федун не стал комментировать слухи о возможной продаже клуба бизнесмену Петру Авену.
"Я даже комментировать не хочу, это бред", - заявил Федун.
Напомним, ранее появилась информация о том, что нынешний владелец клуба начал переговоры о продаже еще летом.