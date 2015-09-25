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    Ткачук первым в истории «Зенита» оформил хет-трик в дополнительное время

    Хет-трик в дополнительное время в ворота "Волги" позволили полузащитнику "Зенита" Денису Ткачуку войти в историю клуба. Он стал 29-м игроком команды, которому удалось сделать хет-трик в официальном матче, и 8-м — в кубковом.

    Три гола после выхода на замену прежде удавалось забить только четырем футболистам — Николаю Смирнову, Геннадию Поповичу, Константину Зырянову и Саломону Рондону, но хет-трик именно в дополнительное время стал первым за 90 лет.

    Напомним, что Денис Ткачук перешел в "Зенит" летом 2015 года. До этого он играл за "Крылья Советов", "Газовик" и белгородский "Салют".

    Источник: ФК «Зенит»

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    25.09.2015 10:29
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    Комментарии2
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      Рейтинг: -42

      Zenit_EKB_88 25 сентября 2015, 12:46

      Смотрите что пишете,Владимир Ткачук,он Денис

      2
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      Рейтинг: +14

      nasonov1991 > Zenit_EKB_88 25 сентября 2015, 13:48

      Аааааааххаааахххааааа!!! Четко подмечено, уважаемый бомбардир - это убожествооо!

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