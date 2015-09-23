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    Кубок России. Хет-трик Ткачука помог «Зениту» обыграть «Волгу»

    Чтобы определить, кто из пары "Волга" Тверь - "Зенит" пройдет в следующую стадию кубка пришлось играть дополнительное время. После "сухих" 90 минут, за треть от основного времени матча молодой полузащитник питерцев Денис Ткачук при помощи более опытных партнеров смог оформить хет-трик в матче и вывести сине-бело-голубых в 1/8 финала.

    Кубок России. 1/16 Финала

    Волга (Тверь) - Зенит (Санкт-Петербург) - 0:3 (0:0, 0:0)

    Гол: 0:1 — Ткачук, 95; 0:2 — Ткачук, 106; 0:3 — Ткачук, 112.

    Волга: Романенко, Курбанов, Сергеев, Настусенко, Ургхов, Саргсян, Соловьев (Киселев, 65), Ахметгалимов, Коровушкин (Виноградов, 105), Мамулашвили (Кавтарадзе, 77), Рощин.

    Зенит: Кержаков, Ломбертс, Анюков, Кришито, Нету, Гарсия, Рязанцев (Богаев, 77), Данни, Евсеев (Ткачук, 46), Зинков, Долгов (Дзюба, 60).

    Предупреждения: Ломбертс, 20; Данни, 29; Настусенко, 53; Саргсян, 81; Кришито, 90+3; Рощин, 96.

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.09.2015 17:48
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +10

      Amunt-Valencia-77 23 сентября 2015, 23:36

      "Волга" сыграла достойно, причем "Зенит" был практически первым составом. Спасибо, ребята.

      0
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      Рейтинг: +10

      cit36 23 сентября 2015, 18:18

      А ЦСКА не отскочил? И счёт сравни - 2:1 и 3:0

      0
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      Рейтинг: +549

      CSKA №1 > cit36 23 сентября 2015, 18:30

      2:1 команда ФНЛ,3:0 команда 2 лиги в дополнительное время(((

      1
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      Рейтинг: +161

      Анжи Махачкала05 23 сентября 2015, 18:10

      Два топ клуба считай что в ничью сыграли с командами из нижних лиг!!!!!!!!Такой самоотдачи не хватает как у команд уровня ФНЛ и второй лиги

      1
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      Рейтинг: +10

      Amunt-Valencia-77 > Анжи Махачкала05 23 сентября 2015, 23:45

      Помнится, приезжали к нам в Тверь в 2009, тогдашние чемпионы "Рубин", тоже в 1/16. Думали прогуляться по-легкому:-)) В итоге было 4:3 и "Волга" в тот год дошла до 1/4. Проиграли, по-моему 1:2 "Зениту" в Питере.. А в защите играл наш тогдашний капитан, нынешний гл. тренер Эмин Агаев.

      0
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      Рейтинг: +549

      CSKA №1 23 сентября 2015, 18:01

      Зенька еле отскочил от команды 2_ой лиги!!!Уахахаха(((Приехали рвать и метать и чуть не просрали(((

      -2
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      Рейтинг: +272

      Inks > CSKA №1 23 сентября 2015, 18:06

      состав команды хотя бы для приличия посмотри

      2
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      Рейтинг: +549

      CSKA №1 > Inks 23 сентября 2015, 18:29

      Мне нех смотреть,ЦСКА играл 2 составом,а Зенька 1 привез и чуть не влетел 2 лиге(((

      -1
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      Рейтинг: -12

      KosSidFCZP 23 сентября 2015, 17:58

      нши красавцы!Ткачук умница)

      0
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      Рейтинг: +496

      firs04 23 сентября 2015, 17:50

      Присмотритесь тов. Слуцкий!!!

      -3
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