Кубок России. Хет-трик Ткачука помог «Зениту» обыграть «Волгу»

Чтобы определить, кто из пары "Волга" Тверь - "Зенит" пройдет в следующую стадию кубка пришлось играть дополнительное время. После "сухих" 90 минут, за треть от основного времени матча молодой полузащитник питерцев Денис Ткачук при помощи более опытных партнеров смог оформить хет-трик в матче и вывести сине-бело-голубых в 1/8 финала.

Кубок России. 1/16 Финала

Волга (Тверь) - Зенит (Санкт-Петербург) - 0:3 (0:0, 0:0)

Гол: 0:1 — Ткачук, 95; 0:2 — Ткачук, 106; 0:3 — Ткачук, 112.

Волга: Романенко, Курбанов, Сергеев, Настусенко, Ургхов, Саргсян, Соловьев (Киселев, 65), Ахметгалимов, Коровушкин (Виноградов, 105), Мамулашвили (Кавтарадзе, 77), Рощин.

Зенит: Кержаков, Ломбертс, Анюков, Кришито, Нету, Гарсия, Рязанцев (Богаев, 77), Данни, Евсеев (Ткачук, 46), Зинков, Долгов (Дзюба, 60).

Предупреждения: Ломбертс, 20; Данни, 29; Настусенко, 53; Саргсян, 81; Кришито, 90+3; Рощин, 96.